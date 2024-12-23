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Яковлев Апмлий Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яковлев Апмлий Яковлевич
Фамилия
Яковлев
Имя
Апмлий
Отчество
Яковлевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Шиш
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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