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Ухов Иван Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ухов Иван Матвеевич
Фамилия
Ухов
Имя
Иван
Отчество
Матвеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Варнавинская волость, Плющицино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

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