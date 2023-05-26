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Соловьев Дмитрий Ефремович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Дмитрий Ефремович
Фамилия
Соловьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Ефремович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Краи
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

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