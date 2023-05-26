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Софронов Михаил Сидорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Софронов Михаил Сидорович
Фамилия
Софронов
Имя
Михаил
Отчество
Сидорович
Адрес
Вятская губерния, Яранский уезд, Жеребцово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

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