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Ронжин Кузьма Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ронжин Кузьма Петрович
Фамилия
Ронжин
Имя
Кузьма
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Каменка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 29.

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