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Полевой Василий Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Полевой Василий Гаврилович
Фамилия
Полевой
Имя
Василий
Отчество
Гаврилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Рубцы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 28.

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