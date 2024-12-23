Охотников Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Федор Федорович

Охотников Федор Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Охотников Федор Федорович
Фамилия
Охотников
Имя
Федор
Отчество
Федорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Осотово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.