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Махов Василий Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Махов Василий Матвеевич
Фамилия
Махов
Имя
Василий
Отчество
Матвеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Чудово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

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