Кучум Михаил Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучум Михаил Куприянович

Кучум Михаил Куприянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кучум Михаил Куприянович
Фамилия
Кучум
Имя
Михаил
Отчество
Куприянович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Короли
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.