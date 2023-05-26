Крутиков Макар Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутиков Макар Панфилович

Крутиков Макар Панфилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крутиков Макар Панфилович
Фамилия
Крутиков
Имя
Макар
Отчество
Панфилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Турановская волость, Журавлевский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.