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Куваев Сергей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куваев Сергей Иванович
Фамилия
Куваев
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Баковская волость, Ядрово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

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