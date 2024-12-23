Коченев Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоченев Петр Николаевич

Коченев Петр Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коченев Петр Николаевич
Фамилия
Коченев
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Антониха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.