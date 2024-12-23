Комлев Василий Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Василий Ларионович

Комлев Василий Ларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Комлев Василий Ларионович
Фамилия
Комлев
Имя
Василий
Отчество
Ларионович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Колеватовский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.