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Каргопольцев Дмитрий Дорофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каргопольцев Дмитрий Дорофеевич
Фамилия
Каргопольцев
Имя
Дмитрий
Отчество
Дорофеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Капраниха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 15.

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