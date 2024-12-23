Конторов Евдоким Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонторов Евдоким Федорович

Конторов Евдоким Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Конторов Евдоким Федорович
Фамилия
Конторов
Имя
Евдоким
Отчество
Федорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Дмитриевская волость, Кашниково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 15.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.