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Исаков Илья Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Исаков Илья Григорьевич
Фамилия
Исаков
Имя
Илья
Отчество
Григорьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Красные Пруды
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 14.

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