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Дурнев Андрей Никандрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дурнев Андрей Никандрович
Фамилия
Дурнев
Имя
Андрей
Отчество
Никандрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Семенчиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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