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Демин Николай Феофилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Демин Николай Феофилович
Фамилия
Демин
Имя
Николай
Отчество
Феофилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Пузыри
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

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