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Громогласов Иван Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Громогласов Иван Степанович
Фамилия
Громогласов
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Березники
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 9.

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