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Глушков Матвей Карпович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Глушков Матвей Карпович
Фамилия
Глушков
Имя
Матвей
Отчество
Карпович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Алалыкинский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

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