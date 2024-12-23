Вилков Афанасий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилков Афанасий Григорьевич

Вилков Афанасий Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вилков Афанасий Григорьевич
Фамилия
Вилков
Имя
Афанасий
Отчество
Григорьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Богородская волость, Меркушиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.