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Веселов Тихон Абрамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Веселов Тихон Абрамович
Фамилия
Веселов
Имя
Тихон
Отчество
Абрамович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Михалевский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

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