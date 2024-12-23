Верховский Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховский Михаил Владимирович

Верховский Михаил Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Верховский Михаил Владимирович
Фамилия
Верховский
Имя
Михаил
Отчество
Владимирович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Звягино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.