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Фортунатов Симеон Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фортунатов Симеон Павлович
Фамилия
Фортунатов
Имя
Симеон
Отчество
Павлович
Адрес
Костромская губерния, Туран
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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