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Смецкой Николай Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смецкой Николай Николаевич
Фамилия
Смецкой
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Стрелица
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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