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Перебаскин Иван Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перебаскин Иван Павлович
Фамилия
Перебаскин
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Занятие
смотритель духовного училища
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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