Евстафьев Григорий Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстафьев Григорий Евстафьевич

Евстафьев Григорий Евстафьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Евстафьев Григорий Евстафьевич
Фамилия
Евстафьев
Имя
Григорий
Отчество
Евстафьевич
Занятие
фельдшер земской больницы
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.