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Готовцев Михаил Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Готовцев Михаил Александрович
Фамилия
Готовцев
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Занятие
член земской управы
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 6.

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