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Смышляев Петр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смышляев Петр Алексеевич
Фамилия
Смышляев
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Занятие
приказчик
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 23.

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