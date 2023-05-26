Сверчков Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСверчков Константин Петрович

Сверчков Константин Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сверчков Константин Петрович
Фамилия
Сверчков
Имя
Константин
Отчество
Петрович
Занятие
приказчик
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 23.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.