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Смирнов Селиверст Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Селиверст Филиппович
Фамилия
Смирнов
Имя
Селиверст
Отчество
Филиппович
Занятие
учитель земской школы
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 23.

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