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Зуев Андрей Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зуев Андрей Дмитриевич
Фамилия
Зуев
Имя
Андрей
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Климовская волость, Климовское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 28.

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