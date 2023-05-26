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Звездкин Илларион Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Звездкин Илларион Васильевич
Фамилия
Звездкин
Имя
Илларион
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Шишкинская волость, Клестово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 27.

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