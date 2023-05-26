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Муравьев Иоанн Никандрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Муравьев Иоанн Никандрович
Фамилия
Муравьев
Имя
Иоанн
Отчество
Никандрович
Сословие
духовенство
Занятие
настоятель Николаевской церкви
Адрес
Кадый
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 34.

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