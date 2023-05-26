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Грачев Иван Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грачев Иван Матвеевич
Фамилия
Грачев
Имя
Иван
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Чудская волость, Хорново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 15.

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