Веселов Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселов Иван Константинович

Веселов Иван Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Веселов Иван Константинович
Фамилия
Веселов
Имя
Иван
Отчество
Константинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Словинская волость, Бакшеево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 13.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close