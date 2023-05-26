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Троицкий Иоанн Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Троицкий Иоанн Павлович
Фамилия
Троицкий
Имя
Иоанн
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Воскресенской ц., 41 года,
Адрес
Плес
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 90.

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