Соколов Иоанн Евгеньевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Соколов Иоанн Евгеньевич
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Иоанн
- Отчество
- Евгеньевич
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Рождественской ц., 49 лет,
- Адрес
- Костромская губерния, Нерехтский уезд, Рождествино
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 90.
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