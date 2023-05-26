Орлов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Александр Александрович

Орлов Александр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Орлов Александр Александрович
Фамилия
Орлов
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Рождественской ц., 38 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Поздеевское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close