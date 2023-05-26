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Несмеянов Василий Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Несмеянов Василий Дмитриевич
Фамилия
Несмеянов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Преображенской ц., 31 года,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Спас-Нозога
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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