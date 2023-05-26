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Никольский Николай Никанорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никольский Николай Никанорович
Фамилия
Никольский
Имя
Николай
Отчество
Никанорович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Архангельской ц., 58 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Пронино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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