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Высотский Петр Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Высотский Петр Павлович
Фамилия
Высотский
Имя
Петр
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Рождественской ц., 27 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Михайловское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 86.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
13.12.1878
16.12.1937
Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
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