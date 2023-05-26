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Березовской Александр Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Березовской Александр Павлович
Фамилия
Березовской
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц., 36 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Выголово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 85.

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