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Шишканов Андрей Евгеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шишканов Андрей Евгеньевич
Фамилия
Шишканов
Имя
Андрей
Отчество
Евгеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Широковская волость, Амельцево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 81.

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