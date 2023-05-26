Белянчиков Игнатий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелянчиков Игнатий Кузьмич

Белянчиков Игнатий Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белянчиков Игнатий Кузьмич
Фамилия
Белянчиков
Имя
Игнатий
Отчество
Кузьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Широковская волость, Машенина
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 80.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close