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Козлов Порфирий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козлов Порфирий Иванович
Фамилия
Козлов
Имя
Порфирий
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Спасская волость, Ростилово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 72.

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