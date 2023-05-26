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Касинин Степан Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Касинин Степан Александрович
Фамилия
Касинин
Имя
Степан
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Спасская волость, Ряполово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 72.

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