Морозов Иван
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Морозов Иван
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Иван
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Сорохтская волость, Ивачево
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 67.
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