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Морев Григорий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морев Григорий Васильевич
Фамилия
Морев
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Оделевская волость, Шолгомошь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 60.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.12.1926
23.06.2005
Село Пирогово Ёмсненского сельского поселения Нерехтского района Костромской области
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