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Галкин Афонасий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Галкин Афонасий Иванович
Фамилия
Галкин
Имя
Афонасий
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Новинская волость, Аннинская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 47.

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